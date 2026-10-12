У Мекленбурзі-Передній Померанії партії розпочали переговори про коаліцію без "АдН"

Німецькі соціал-демократи (СДПН), "Ліві" та "Зелені" у понеділок розпочали офіційні переговори щодо формування трипартійного коаліційного уряду в північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія – майже через три тижні після регіональних виборів, на яких перемогу здобула ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Початок переговорів підтвердили джерела, причетні до переговорного процесу, після попередніх підготовчих обговорень та схвалення керівництвом партій рішення про їх проведення.

Переговори відбуваються після виборів до земельного парламенту 20 вересня, на яких "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") стала безперечним переможцем, але не набрала абсолютної більшості.

Ультраправа партія здобула 32 місця у парламенті землі, що налічує 71 депутата, тоді як СДПН отримала 29 місць, а "Зелені" та "Ліві" – по п’ять.

Разом ці три потенційні партнери по коаліції матимуть 39 місць, що забезпечить їм більшість у три місця та не дозволить "АдН" прийти до влади.

Очікується, що лідерка СДПН у землі Мануела Швезіг, лідер "Лівої партії" Хенніс Гербст та лідерка фракції "Зелених" у парламенті Клаудія Мюллер зроблять спільну заяву в понеділок після обіду.

Партії мають дуже стислі терміни для досягнення угоди.

Новообраний парламент землі має провести своє перше засідання 20 жовтня, після чого конституція землі передбачає чотири тижні на обрання прем’єр-міністра.

Це означає, що нового главу уряду землі необхідно обрати до 17 листопада.

Варто зазначити, що у Мекленбурзі-Передній Померанії партія ХДС Фрідріха Мерца вперше у своїй історії не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, отримавши лише 4,9% голосів.

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