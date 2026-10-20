Представительницу социал-демократов переизбрали главной парламента в Мекленбурге-Передней Померании

В северо-восточной немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания, где на выборах победила ультраправая "Альтернатива для Германии", избрали председателя земельного парламента – ею стала депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) Биргит Гессе.

Об этом сообщает Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Во вторник на учредительном заседании земельного парламента (ландтага) 39 из 71 депутата проголосовали за представительницу СДПГ Биргит Гессе на пост председателя ландтага. Кандидат от "АдГ" Карлос Диас Родригес, который также участвовал в выборах, получил в тайном голосовании 31 голос. Один голос был признан недействительным.

Гессе уже с 2019 года занимает пост председателя ландтага в Шверине.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" победила на земельных выборах 20 сентября, опередив СДПГ во главе с главой правительства Мануэлой Швезиг. "АдГ" выдвинула претензии на пост председателя парламента, поскольку, согласно парламентскому обычаю, он принадлежит крупнейшей фракции. Однако СДПН, "Левые" и "Зеленые" заранее объявили, что не будут избирать кандидатов от ультраправых в президиум. Другие партии в новом ландтаге не представлены.

СДПН, "Левые" и "Зелёные"в настоящее время ведут переговоры в Мекленбурге-Передней Померании по формированию правительственной коалиции.

"АдГ" имеет в ландтаге 32 из 71 места. СДПГ получила на выборах 29 мандатов, "Левые" и "Зелёные" – по пять мест каждая.

Стоит отметить, что в Мекленбурге-Передней Померании партия ХДС Фридриха Мерца впервые в своей истории не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9% голосов.

Между тем 6 сентября президентом ландтага Саксонии-Анхальт избрали представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тобиаса Рауша.

Подробнее в статье: Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.