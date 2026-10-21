Імпорт Німеччини з Росії скоротився з 15 млрд до 500 млн євро

Торгівля Німеччини з Росією різко скоротилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, зокрема через рішення повністю припинити імпорт російського газу – водночас певні торговельні зв’язки збереглися.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), у першому півріччі 2026 року імпорт російських товарів до Німеччини скоротився на 96,4% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

У грошовому вимірі імпорт у першій половині 2026 року становив 500 млн євро проти 15 млрд євро у 2021 році.

Німецький експорт до Росії також скоротився, однак залишився значним: за перші шість місяців 2026 року він сягнув 3,4 млрд євро. Водночас це приблизно чверть обсягу експорту за аналогічний період 2021 року.

Понад 40% німецького експорту до Росії становила фармацевтична продукція. Також Німеччина експортувала до РФ машини й обладнання, продовольство та корми для тварин, хоча й у менших обсягах.

Нещодавно глава МЗС Німеччини закликав Словаччину до більшої солідарності щодо санкцій проти Росії.

Між тим, в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" заявили про підготовку до форуму Росія–США–Німеччина, який має відбутися у 2027 році.