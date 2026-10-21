Импорт Германии из России сократился с 15 млрд до 500 млн евро

Торговля Германии с Россией резко сократилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, в частности из-за решения полностью прекратить импорт российского газа – при этом определенные торговые связи сохранились.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), в первом полугодии 2026 года импорт российских товаров в Германию сократился на 96,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В денежном выражении импорт в первой половине 2026 года составил 500 млн евро против 15 млрд евро в 2021 году.

Немецкий экспорт в Россию также сократился, однако остался значительным: за первые шесть месяцев 2026 года он достиг 3,4 млрд евро. В то же время это примерно четверть объема экспорта за аналогичный период 2021 года.

Более 40% немецкого экспорта в Россию составляла фармацевтическая продукция. Также Германия экспортировала в РФ машины и оборудование, продовольствие и корма для животных, хотя и в меньших объемах.

Недавно глава МИД Германии призвал Словакию к большей солидарности в отношении санкций против России.

Между тем, в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" заявили о подготовке к форуму Россия–США–Германия, который должен состояться в 2027 году.