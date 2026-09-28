В ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") заявили про підготовку до форуму Росія–США–Німеччина, який має відбутися у 2027 році.

Про це російському виданню "Известия" заявив заступник голови фракції "АдН" у Бундестазі Маркус Фронмаєр, передає "Європейська правда".

Фронмаєр повідомив, що його партія підтримує контакт зі спеціальним представником правителя Росії Кирилом Дмитрієвим щодо проведення бізнес-форуму за участю Німеччини, Росії та США.

"Ми підтримуємо контакт із паном Дмитрієвим. Інформація про місця проведення буде опублікована в належний час", – заявив німецький політик.

Він уточнив, що "Альтернатива для Німеччини" має намір порушити на форумі тему "Північного потоку" та економічного співробітництва.

Дмитрієв раніше заявив про готовність РФ організувати цей захід у 2027 році.

Посадовці США поки не коментували участь у цьому форумі.

Раніше агенція Reuters повідомила, що головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.

Партія "Зелені" та керівний Християнсько-демократичний союз різко розкритикували нібито плани керівництва партії "Альтернатива для Німеччини" проконсультуватися з радником глави Кремля Владіміра Путіна щодо відновлення поставок російського газу до Німеччини.

У червневому інтерв’ю Reuters співголова "АдН" Аліс Вайдель виступила за припинення бойкоту російської нафти та газу з метою підтримки слабкої економіки Німеччини.

Коментарі Вайдель пролунали після візиту на початку червня до РФ впливового депутата від "АдН" Маркуса Фронмаєра. Він зустрівся з Алексєєм Міллером, головою російського енергетичного гіганта "Газпром", і закликав до відновлення роботи газопроводу "Північний потік".