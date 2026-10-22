Лікарі кажуть, що подальше лікування раку Папі Римському не потрібне

Папі Римському Леву XIV не знадобиться подальше лікування після операції з видалення пухлини у легені, яку йому зробили минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили його лікарі, інформує Reuters.

71-річному понтифіку 13 жовтня під час операції видалили нижню частку правої легені. У нього діагностували аденокарциному легені, найпоширенішу форму раку цього органа.

Остаточні результати гістологічних досліджень і молекулярно-біологічного аналізу видаленої тканини підтвердили діагноз. При цьому захворювання залишилося локалізованим, повідомили лікарі в заяві, оприлюдненій Ватиканом.

"Подальше онкологічне обстеження підтвердило, що додаткове лікування не потрібне", – заявили головний хірург Папи Стефано Маргарітора та його особистий лікар Луїджі Карбоне.

У суботу Лева виписали з лікарні, і він поступово повертається до звичного виконання своїх обов’язків.

У середу понтифік з’явився на площі Святого Петра, де провів щотижневу зустріч із паломниками.

19 жовтня Лев XIV провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації в тимчасово окупованому місті Олешки.