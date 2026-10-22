Врачи говорят, что Папе Римскому не требуется дальнейшее лечение рака

Папе Римскому Льву XIV не потребуется дальнейшее лечение после операции по удалению опухоли в легком, которую ему провели на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили его врачи, сообщает Reuters.

71-летнему понтифику 13 октября во время операции удалили нижнюю долю правого легкого. У него диагностировали аденокарциному легкого – самую распространённую форму рака этого органа.

Окончательные результаты гистологических исследований и молекулярно-биологического анализа удаленной ткани подтвердили диагноз. При этом заболевание осталось локализованным, сообщили врачи в заявлении, обнародованном Ватиканом.

"Дальнейшее онкологическое обследование подтвердило, что дополнительное лечение не требуется", – заявили главный хирург Папы Стефано Маргаритора и его личный врач Луиджи Карбоне.

В субботу Льва XIV выписали из больницы, и он постепенно возвращается к привычному исполнению своих обязанностей.

В среду понтифик появился на площади Святого Петра, где провел еженедельную встречу с паломниками.

19 октября Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ситуации во временно оккупированном городе Олешки.