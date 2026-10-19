Папа Римський поговорив із Зеленським щодо Олешок після розмови з Путіним

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через кілька днів після розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, передає "Європейська правда".

У понеділок, 19 жовтня, Папа Римський поспілкувався з Зеленським щодо ситуації в тимчасово окупованому місті Олешки, що в Херсонській області.

Зазначається, що під час розмови він згадав про прохання "гуманітарного припинення вогню" щодо якого він звернувся до очільника Кремля.

"Його Святість висловив надію, що співпраця між обома сторонами дозволить забезпечити доставку продовольства та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення. Наостанок Святий Отець ще раз підтвердив прихильність Святого Престолу до сприяння діалогу та миру", – додали у заяві.

Раніше Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб та припинила облогу Олешок.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки.