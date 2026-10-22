Мерц попередив про боротьбу за вплив на Західних Балканах на тлі вступу до ЄС

Європейський Союз може бути втягнутий у боротьбу за вплив на Західних Балканах із Китаєм і Росією.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер на саміті в Чорногорії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Виступаючи в Будві, Мерц застеріг, що Західні Балкани "не повинні стати місцем, де великі держави змагаються за вплив".

"У наших спільних інтересах, щоб обраний державами регіону шлях незворотно вів до Європейського Союзу", – додав він, закликавши якнайшвидше завершити переговори про вступ.

"Ви можете розраховувати на підтримку Німеччини та особисто мою", – сказав Мерц.

Шість країн Західних Балкан – Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія – перебувають на різних етапах тривалого процесу вступу до ЄС. Більшість із них чекають на приєднання до блоку вже багато років.

Очікується, що першою до ЄС вступить Чорногорія, переговори з якою мають завершитися наступного року.

Експерти частково пояснюють тривале очікування посиленням впливу Китаю та Росії в регіоні.

Пекін приваблює країни кредитами на масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автомагістралей, залізничних колій і тунелів. Сербія, зокрема, підтримує добрі відносини з Росією і залишається єдиною країною Західних Балкан, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Москви.

Активізація зусиль Китаю та Росії зі зміцнення своїх позицій у регіоні спонукала Мерца вдруге за п'ять місяців відвідати Чорногорію. У червні він уже брав участь у саміті ЄС – Західні Балкани в цій країні.

В кінці червня Мерц заявив, що Чорногорія вже фактично готова до вступу в ЄС.