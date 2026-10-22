Мерц предупредил о борьбе за влияние на Западных Балканах на фоне вступления в ЕС

Европейский Союз может оказаться втянутым в борьбу за влияние на Западных Балканах с Китаем и Россией.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг на саммите в Черногории, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Выступая в Будве, Мерц предупредил, что Западные Балканы "не должны стать местом, где великие державы соревнуются за влияние".

"В наших общих интересах, чтобы избранный государствами региона путь необратимо вел в Европейский Союз", – добавил он, призвав как можно скорее завершить переговоры о вступлении.

"Вы можете рассчитывать на поддержку Германии и лично мою", – сказал Мерц.

Шесть стран Западных Балкан – Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия – находятся на разных этапах длительного процесса вступления в ЕС. Большинство из них ждут присоединения к блоку уже много лет.

Ожидается, что первой в ЕС вступит Черногория, переговоры с которой должны завершиться в следующем году.

Эксперты частично объясняют длительное ожидание усилением влияния Китая и России в регионе.

Пекин привлекает страны кредитами на масштабные инфраструктурные проекты, в частности строительство автомагистралей, железнодорожных путей и туннелей. Сербия, в частности, поддерживает хорошие отношения с Россией и остается единственной страной Западных Балкан, которая не присоединилась к санкциям ЕС против Москвы.

Активизация усилий Китая и России по укреплению своих позиций в регионе побудила Мерца во второй раз за пять месяцев посетить Черногорию. В июне он уже принимал участие в саммите ЕС – Западные Балканы в этой стране.

В конце июня Мерц заявил, что Черногория уже фактически готова к вступлению в ЕС.