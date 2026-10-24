Посол Німеччини: не було рішення про несумісність вступу України в ЄС з війною

Посол Німеччини в Україні Борис Руге не думає, що вступ України в ЄС неможливий поки триває війна.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Руге висловив сумнів про те, що ЄС коли-небудь ухвалював рішення про неможливість вступу до ЄС країни у стані війни.

"Я не впевнений, чи ЄС висловлював чітку позицію щодо того, чи стане продовження війни на заваді вступу України до Євросоюзу як повноправного члена. Не думаю, що це так", – сказав посол.

"Тож маємо працювати над тим, щоб навіть за цих дуже складних обставин рухатися до Євросоюзу. А далі будемо дивитися", – додав він.

Також Руге у контексті вступу України в ЄС наголосив на необхідності зміни багатьох законів і реформування інституцій, а також додав, що це тривалий процес.

Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня, ЄС відкрив кластери 2 та 3 у переговорах про вступ України. Загалом Україна відкрила уже чотири з шести кластерів.

Раніше віцепрем'єр Всеволод Ченцов заявляв, що для відкриття ще двох кластерів для знадобляться поступки.

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