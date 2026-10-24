Посол Германии: не было решения о несовместимости вступления Украины в ЕС с войной

Посол Германии в Украине Борис Руге не считает, что вступление Украины в ЕС невозможно, пока продолжается война.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Руге выразил сомнения в том, что ЕС когда-либо принимал решение о невозможности вступления в ЕС страны, находящейся в состоянии войны.

"Я не уверен, выражал ли ЕС четкую позицию относительно того, станет ли продолжение войны препятствием для вступления Украины в Евросоюз в качестве полноправного члена. Не думаю, что это так", – сказал посол.

"Поэтому мы должны работать над тем, чтобы даже в этих очень сложных обстоятельствах двигаться к Евросоюзу. А дальше будем смотреть", – добавил он.

Также Руге в контексте вступления Украины в ЕС подчеркнул необходимость изменения многих законов и реформирования институтов, а также добавил, что это длительный процесс.

Напомним, во вторник, 13 октября, ЕС открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины. Всего Украина открыла уже четыре из шести кластеров.

Ранее вице-премьер Всеволод Ченцов заявлял, что для открытия еще двух кластеров понадобятся уступки.

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