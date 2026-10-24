Естонія може в найближчі чотири роки отримати власні винищувачі

Естонія розглядає можливість придбання винищувачів – власні бойові літаки могли б доповнити існуючу систему ППО та дозволити Естонії самостійно реагувати на частину повітряних загроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За оцінкою міністра оборони Мартіна Херема, створити відповідні можливості можна протягом найближчих чотирьох років.

Ідею придбання легких винищувачів міністр оборони Мартін Херем висловив після візиту в Україну. За його словами, такі літаки могли б стати порівняно недорогим засобом боротьби з російськими ударними безпілотниками, зокрема оснащеними реактивними двигунами.

"Ми вже тривалий час спостерігаємо, як Росія дедалі частіше масово використовує реактивні дрони. І збити їх іншими дронами чи іншими засобами ППО не вдається. Україна збиває їх винищувачами F-16, але для нас це занадто дорого", – каже Херем.

Як один із можливих варіантів розглядаються літаки чеського сімейства L-39. Естонія вже використовує два таких навчально-тренувальних літаки, однак озброєнням для боротьби з безпілотниками вони не оснащені. Також у Чехії виробляються більш сучасні L-159. Але коштують вони дорожче – приблизно 10 млн євро.

"Невеликий винищувач цілком доречний для певних завдань. Справа в тому, що швидкісному винищувачу непросто вражати цілі, що летять відносно повільно. Це дійсно так. Другий момент – вартість, яка також відіграє свою роль", – зазначив колишній командувач ВПС Естонії Велло Лоема.

За оцінкою військового експерта, підготовка пілотів, які вже вміють керувати такими літаками, може зайняти близько року або навіть менше, залежно від їхньої кваліфікації. Якщо ж починати навчання з нуля, знадобиться приблизно два роки.

Закупівля літаків вимагатиме формування відповідної інфраструктури, організації технічного обслуговування та підготовки персоналу. Одним із можливих рішень може стати спільне придбання літаків країнами Балтії.

"Наважуся стверджувати, що немає жодного сенсу зволікати з рішеннями щодо питань протиповітряної оборони. Якщо ми дійсно хочемо розвивати ці можливості, рішення слід ухвалювати під час затвердження нашого чотирирічного плану. А це має відбутися ще протягом цього року", – сказав Мартін Херем.

Остаточного рішення щодо закупівлі поки що немає, оскільки аналіз не проведено. Не визначено ані тип літаків, ані їхню вартість, ані точну кількість.

Варто зазначити, що країни Балтії не мають власного парку бойових літаків. Тому патрулювання їх повітряного простору здійснюється літаками країн НАТО на основі ротації.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем у четвер повідомив, що країна отримала ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю стрільби 70 кілометрів.

Як повідомляли ЗМІ, Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що за 50 кілометрів від російського кордону, в рамках запуску стратегії "активної оборони", готуючись до можливої агресії РФ.