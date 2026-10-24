Эстония может в ближайшие четыре года получить собственные истребители

Эстония рассматривает возможность приобретения истребителей – собственные боевые самолеты могли бы дополнить существующую систему ПВО и позволить Эстонии самостоятельно реагировать на часть воздушных угроз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По оценке министра обороны Мартина Херема, создать соответствующие возможности можно в течение ближайших четырех лет.

Идею приобретения легких истребителей министр обороны Мартин Херем высказал после визита в Украину. По его словам, такие самолеты могли бы стать сравнительно недорогим средством борьбы с российскими ударными беспилотниками, в частности оснащенными реактивными двигателями.

"Мы уже давно наблюдаем, как Россия все чаще массово использует реактивные дроны. И сбить их другими дронами или другими средствами ПВО не удается. Украина сбивает их истребителями F-16, но для нас это слишком дорого", – говорит Херем.

В качестве одного из возможных вариантов рассматриваются самолеты чешского семейства L-39. Эстония уже использует два таких учебно-тренировочных самолета, однако вооружением для борьбы с беспилотниками они не оснащены. Также в Чехии производятся более современные L-159. Но стоят они дороже – примерно 10 млн евро.

"Небольшой истребитель вполне подходит для определенных задач. Дело в том, что скоростному истребителю непросто поражать цели, летящие относительно медленно. Это действительно так. Второй момент – стоимость, которая также играет свою роль", – отметил бывший командующий ВВС Эстонии Велло Лоема.

По оценке военного эксперта, подготовка пилотов, которые уже умеют управлять такими самолетами, может занять около года или даже меньше, в зависимости от их квалификации. Если же начинать обучение с нуля, понадобится примерно два года.

Закупка самолетов потребует создания соответствующей инфраструктуры, организации технического обслуживания и подготовки персонала. Одним из возможных решений может стать совместная закупка самолетов странами Балтии.

"Осмелюсь утверждать, что нет никакого смысла откладывать принятие решений по вопросам противовоздушной обороны. Если мы действительно хотим развивать эти возможности, решения следует принимать при утверждении нашего четырёхлетнего плана. А это должно произойти ещё в течение этого года", – сказал Мартин Херем.

Окончательного решения о закупке пока нет, поскольку анализ не проведён. Не определены ни тип самолётов, ни их стоимость, ни точное количество.

Стоит отметить, что страны Балтии не имеют собственного парка боевых самолетов. Поэтому патрулирование их воздушного пространства осуществляется самолетами стран НАТО на основе ротации.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем в четверг сообщил, что страна получила ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы 70 километров.

Как сообщали СМИ, Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапы в Йихви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках запуска стратегии "активной обороны", готовясь к возможной агрессии РФ.