Велика Британія представить план фінансування оборонних зобов’язань

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив у понеділок, 26 жовтня, що його міністр фінансів Джон Гілі цього тижня оприлюднить план ​повного фінансування чинних зобов'язань уряду в галузі оборони, а також ‌стратегію досягнення обіцяного рівня витрат на оборону, передбаченого НАТО до 2035 року.

Його слова наводить Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Бернема, у середу, 28 жовтня, Гілі має представити свій перший бюджет. За його словами, першим викликом, який має подолати уряд, є повне фінансування вже оголошеного плану інвестицій в оборону.

"Ми наполегливо працювали над цим. Надзвичайно важливо, щоб ми мали фінансово забезпечений план, який потім зможемо реалізувати, і в середу ми оприлюднимо більше деталей щодо того, як нам це вдалося", – акцентував Бернем.

У цьому контексті у прем’єра запитали, чи будуть входити у майбутній план зобов’язання збільшити видатки на оборону до 3% ВВП до 2030 року та до 3,5% до 2035 року.

"Так, і ми оприлюднимо план, як, на нашу думку, правильно це зробити. Ми виконаємо свої зобов’язання перед НАТО", – відповів Бернем.

Наразі Велика Британія витрачає на оборону близько 2,6% ВВП і раніше заявляла, що досягне цільового показника у 3% під час наступного скликання парламенту, вибори до якого мають відбутися не пізніше середини 2029 року.

Нагадаємо, 1 вересня Гілі заявив, що він прокладе "чіткий шлях" до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду, на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО.

Гілі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити фінансування оборонних витрат на рівні 3% до 2030 року – ціль, яку, за його словами, Велика Британія "повинна встановити" з огляду на "небезпечні часи".