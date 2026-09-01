У Британії запевнили, що збільшуватимуть видатки на оборону

Канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гілі заявив, що він прокладе "чіткий шлях" до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду, на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times, пише "Європейська правда".

Гілі пообіцяв, що оборона буде "центральним питанням перегляду видатків" наступного року.

"Вперше на огляді витрат ми чітко визначимо шлях виконання зобов’язання перед НАТО у 2035 році у розмірі 3,5% ВВП. І в рамках визначення цього чіткого шляху ми встановимо цільовий термін для досягнення рівня 3%", – заявив посадовець.

Гілі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити фінансування оборонних витрат на рівні 3% до 2030 року – ціль, яку, за його словами, Велика Британія "повинна встановити" з огляду на "небезпечні часи".

Посадовець представить свій перший бюджет 28 жовтня.

За даними британського Управління з питань бюджетної відповідальності, досягнення рівня 3% від ВВП до 2030 року обійдеться британському уряду в додаткові 17,3 млрд фунтів стерлінгів (23,4 млрд доларів). Щоб виконати вимоги чинного Плану інвестицій в оборону, Гілі потрібно покрити дефіцит фінансування в розмірі 4,7 млрд фунтів стерлінгів.

Заяви міністра з’явилися на тлі коментарів президента США Дональда Трампа про можливість перегляду позиції Вашингтона щодо суверенітету Британії над Фолклендськими островами.

Раніше ЗМІ писали, що Вашингтон може змінити свою позицію щодо Фолклендських островів, якщо Велика Британія не виконає своїх зобов'язань щодо витрат на оборону.