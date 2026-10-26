Британия представит план финансирования оборонных обязательств

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в понедельник, 26 октября, что его министр финансов Джон Хили на этой неделе обнародует план полного финансирования действующих обязательств правительства в сфере обороны, а также стратегию достижения обещанного уровня расходов на оборону, предусмотренного НАТО до 2035 года.

Его слова приводит Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Бернема, в среду, 28 октября, Хили должен представить свой первый бюджет. По его словам, первым вызовом, который предстоит преодолеть правительству, является полное финансирование уже объявленного плана инвестиций в оборону.

"Мы упорно работали над этим. Чрезвычайно важно, чтобы у нас был финансово обеспеченный план, который мы затем сможем реализовать, и в среду мы обнародуем больше деталей о том, как нам это удалось", – подчеркнул Бернем.

В этом контексте премьера спросили, будут ли в будущий план включены обязательства по увеличению расходов на оборону до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году.

"Да, и мы обнародуем план, как, по нашему мнению, правильно это сделать. Мы выполним свои обязательства перед НАТО", – ответил Бернем.

В настоящее время Великобритания тратит на оборону около 2,6% ВВП и ранее заявляла, что достигнет целевого показателя в 3% в ходе следующего созыва парламента, выборы в который должны состояться не позднее середины 2029 года.

Напомним, 1 сентября Хили заявил, что он проложит "четкий путь" к увеличению расходов на оборону в ходе весеннего обзора расходов правительства, на фоне спекуляций о том, когда страна достигнет целевых показателей НАТО.

Гили, занимающий пост министра финансов с июля, покинул свою прежнюю должность главы Минобороны в правительстве Кира Стармера после того, как ему не удалось обеспечить финансирование оборонных расходов на уровне 3% к 2030 году – цель, которую, по его словам, Великобритания "должна установить" с учётом "опасных времён".