ЄС продовжив санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди" до кінця жовтня 2027 року

26 жовтня Рада ЄС продовжила дію автономних обмежувальних заходів ЄС проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також осіб, груп, підприємств та організацій, пов’язаних з ними, ще на один рік – до 31 жовтня 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС.

Чинний на цей час автономний перелік охоплює 15 осіб та 8 угруповань. Щодо всіх зазначених осіб та угруповань застосовується заморожування активів, а щодо фізичних осіб – також заборона на в’їзд до ЄС.

Крім того, громадянам та юридичним особам ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Ці обмежувальні заходи доповнюють ті, що були введені Радбезом ООН проти ІДІЛ та "Аль-Каїди".

"ЄС залишається відданим боротьбі з постійною терористичною загрозою, яку становлять "Аль-Каїда", ІДІЛ та їхні регіональні філії. Крім того, ЄС залишається відданим вжиттю рішучих заходів проти тих, хто продовжує загрожувати міжнародному миру та безпеці, плануючи, фінансуючи та здійснюючи терористичні атаки, а також поширюючи свою смертоносну терористичну пропаганду по всьому світу", – заявили у Раді ЄС.

Рада ЄС 24 липня ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо ще шести осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані.

Перед цим ЄС 14 липня запровадив санкційні обмеження проти 15 осіб та однієї з пенітенціарних установ РФ за їхню причетність до знущань з українських військовополонених і цивільних заручників.

Також ЄС ввів санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням.