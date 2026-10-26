ЕС продлил санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды" до конца октября 2027 года

26 октября Совет ЕС продлил действие автономных ограничительных мер ЕС против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, еще на один год – до 31 октября 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили журналистам в пресс-службе Совета ЕС.

Действующий на данный момент автономный список охватывает 15 лиц и 8 группировок. В отношении всех указанных лиц и группировок применяется замораживание активов, а в отношении физических лиц – также запрет на въезд в ЕС.

Кроме того, гражданам и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Эти ограничительные меры дополняют те, которые были введены Совбезом ООН против ИГИЛ и "Аль-Каиды".

"ЕС остается приверженным борьбе с постоянной террористической угрозой, которую представляют "Аль-Каида", ИГИЛ и их региональные филиалы. Кроме того, ЕС по-прежнему привержен принятию решительных мер против тех, кто продолжает угрожать международному миру и безопасности, планируя, финансируя и осуществляя террористические атаки, а также распространяя свою смертоносную террористическую пропаганду по всему миру", – заявили в Совете ЕС.

Совет ЕС 24 июля принял решение о введении ограничительных мер в отношении ещё шести лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека в Иране.

Ранее, 14 июля, ЕС ввел санкционные ограничения в отношении 15 лиц и одного из пенитенциарных учреждений РФ за их причастность к издевательствам над украинскими военнопленными и гражданскими заложниками.

Также ЕС ввел санкции против компаний, помогающих РФ следить за населением.