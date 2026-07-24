ЄС запровадив санкції проти шести осіб за грубі порушення прав людини в Ірані

Рада ЄС 24 липня ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо ще шести осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС.

Зокрема, Рада внесла до списку п’ятьох суддів регіональних революційних судів Ірану, які головували на судових процесах проти релігійних меншин та політичних дисидентів, зокрема лауреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді, на підставі нечітко сформульованих звинувачень у порушенні національної безпеки та релігійних злочинах.

У цих випадках вони виносили смертні вироки та призначали тривалі терміни ув’язнення, покарання батогом, штрафи або додаткові покарання політичним дисидентам та правозахисникам, зокрема у зв’язку з протестами 2022 року під гаслом "Жінка, життя, свобода", що відбулися після смерті Махси Аміні.

Крім того, Рада ввела санкції проти Німи Салехі – іранського хакера та комп’ютерного інженера, який є засновником та провідною фігурою в кібергрупі Ashiyane. Ashiyane Digital Security тісно співпрацює з включеною до списку ЄС "Кіберполіцією" (FATA) та Корпусом вартових ісламської революції (IRGC) і несе відповідальність за інтенсивні кібератаки як на внутрішніх опонентів та реформаторів, так і на іноземні інституції, тим самим сприяючи репресіям режиму проти опозиції.

Згідно з новим рішенням, обмежувальні заходи, пов’язані з порушеннями прав людини в Ірані, тепер поширюються на загалом 269 осіб та 53 організації. Вони полягають у заморожуванні активів, забороні на в’їзд до ЄС та забороні надавати кошти чи економічні ресурси особам, включеним до списку.

Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, зокрема обладнання для моніторингу телекомунікацій.

ЄС рішуче підтримує фундаментальні прагнення народу Ірану до майбутнього, в якому їхні загальні права людини та основні свободи будуть повністю поважатися, захищатися та реалізовуватися.

У 2011 році ЄС запровадив режим обмежувальних заходів, які з того часу щорічно поновлювалися і востаннє були продовжені до квітня 2027 року.

З 2022 року ЄС суттєво посилив обмежувальні заходи, ухваливши низку пакетів санкцій у зв’язку з посиленням занепокоєння щодо серйозних порушень прав людини в Ірані.

Нагадаємо, ЄС 14 липня запровадив санкційні обмеження проти 15 осіб та однієї з пенітенціарних установ РФ за їхню причетність до знущань з українських військовополонених і цивільних заручників.

Також ЄС ввів санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням.