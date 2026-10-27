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Туреччина розпочинає будівництво газопроводу до Кіпру, попри несхвалення ЄС

Новини — Вівторок, 27 жовтня 2026, 10:14 — Ольга Романська

Туреччина опублікувала повідомлення щодо досліджень морського дна для проведення газопроводу на окуповану територію Північного Кіпру, всупереч критиці з боку ЄС та Республіки Кіпр.

Про це пише The Cyprus Times, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Туреччини опублікував повідомлення для попередження моряків про заплановані дослідження морського дна у водах між південним узбережжям країни та Кіпром напередодні запланованого будівництва газопроводу до острова.

Повідомлення діятиме з 26 жовтня до 31 грудня, а дослідження морського дна проводитимуть чотири судна.

10 липня Туреччина та влада окупованої частини Кіпру підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва газопроводу. Загальна його довжина становитиме 101 км, з яких 97 км пролягатимуть під Левантійським морем.

Проте проєкт не отримав загального схвалення: постійна представниця Республіки Кіпр при Організації Об’єднаних Націй Марія Майкл написала листа до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, в якому висловила протест проти угоди, досягнутої між Туреччиною та владою турецьких кіпріотів щодо будівництва газопроводу.

"Підписання так званого "меморандуму про взаєморозуміння" є ще одним навмисним і провокаційним кроком Туреччини, що порушує міжнародне право, зокрема відповідні резолюції Ради безпеки ООН щодо Кіпру", – написала вона.

Газопровід також зазнав критики з боку Європейського Союзу: глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас закликала Туреччину поважати суверенітет Республіки Кіпр.

"ЄС очікує, що Анкара поважатиме суверенітет і суверенні права всіх держав-членів", – заявила Каллас в липні.

Раніше Туреччина закликала нового спецпредставника ЄС допомогти змінити "упереджену позицію" щодо Кіпру.

Нагадаємо, Греція спільно з Францією розглядають варіант "незначного перепланування" маршруту кабелю Great Sea Interconnector до Кіпру так, щоб він не проходив через території, які Туреччина вважає своїм континентальним шельфом.

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