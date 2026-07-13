Туреччина закликала нового спецпредставника ЄС допомогти змінити "упереджену позицію" щодо Кіпру

У понеділок речник Міністерства закордонних справ Туреччини Ончу Кеджелі закликав новопризначеного представника Європейської комісії з питань кіпрського регулювання Раффаеле Фітто докласти зусиль, щоб Європейський Союз змінив свою "упереджену позицію" щодо Кіпру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cyprus Mail.

Він зазначив, що Туреччина очікує від Фітто та ЄС "усвідомлення, що вирішення кіпрського питання можливе лише шляхом переговорів між двома суверенними та рівноправними державами, виходячи з реалій на острові". Під однією із держав речник мав на увазі невизнаний міжнародною спільнотою Північний Кіпр.

"Ми розглядаємо рішення Європейської комісії про призначення нового посланця з питань Кіпру як внутрішню справу Європейського Союзу, так само, як ми ставилися до подібних призначень у минулому", – сказав представник турецького МЗС.

Він додав, що "ми ще раз хочемо нагадати, що ЄС втратив свою неупередженість у контексті кіпрського питання, прийнявши грецьких кіпріотів до складу ЄС, незважаючи на їхню відмову від комплексного плану врегулювання ООН у 2004 році".

"Дійсно, ми спостерігаємо, що цілком упереджений підхід інституцій ЄС, зокрема Європейського парламенту, щодо кіпрського питання останнім часом продовжує зміцнюватися", – зазначив він.

Надзвичайно малоймовірно, що призначення Фітто призведе до зміни курсу політики ЄС щодо Кіпру, зважаючи на те, що за час свого перебування на посаді члена колегії комісарів ЄС він не відхилявся від неї у своїх публічних заявах.

Європейська комісія 13 липня призначила виконавчого віцепрезидента Раффаеле Фітто спеціальним представником ЄС з питань Кіпру, який сприятиме зусиллям із врегулювання кіпрського питання.

12 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призначення спецпредставника ЄС з питань Кіпру та висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні.

Посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії.