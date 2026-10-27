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Турция приступает к строительству газопровода на Кипр, несмотря на неодобрение ЕС

Новости — Вторник, 27 октября 2026, 10:14 — Ольга Романская

Турция опубликовала сообщение об исследованиях морского дна для прокладки газопровода на оккупированную территорию Северного Кипра, несмотря на критику со стороны ЕС и Республики Кипр.

Об этом пишет The Cyprus Times, сообщает "Европейская правда".

Правительство Турции опубликовало уведомление для предупреждения моряков о запланированных исследованиях морского дна в водах между южным побережьем страны и Кипром в преддверии запланированного строительства газопровода на остров.

Уведомление будет действовать с 26 октября по 31 декабря, а исследования морского дна будут проводить четыре судна.

10 июля Турция и власти оккупированной части Кипра подписали меморандум о взаимопонимании относительно строительства газопровода. Общая его протяженность составит 101 км, из них 97 км будут проходить под Левантийским морем.

Однако проект не получил всеобщего одобрения: постоянная представительница Республики Кипр при Организации Объединенных Наций Мария Майкл направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором выразила протест против соглашения, достигнутого между Турцией и властями турецких киприотов о строительстве газопровода.

"Подписание так называемого "меморандума о взаимопонимании" является еще одним преднамеренным и провокационным шагом Турции, нарушающим международное право, в частности соответствующие резолюции Совета безопасности ООН по Кипру", – написала она.

Газопровод также подвергся критике со стороны Европейского Союза: глава внешней политики ЕС Кая Каллас призвала Турцию уважать суверенитет Республики Кипр.

"ЕС ожидает, что Анкара будет уважать суверенитет и суверенные права всех государств-членов", – заявила Каллас в июле.

Ранее Турция призвала нового спецпредставителя ЕС помочь изменить "предвзятую позицию" в отношении Кипра.

Напомним, Греция совместно с Францией рассматривают вариант "незначительной перепланировки" маршрута кабеля Great Sea Interconnector на Кипр таким образом, чтобы он не проходил через территории, которые Турция считает своим континентальным шельфом.

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