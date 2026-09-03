Прем’єр Іспанії заперечив причетність Марокко до напливу мігрантів до Сеути

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що немає жодних доказів того, що масове вторгнення мігрантів до Сеути 30 липня було сплановане або виконане владою Марокко.

Про це він сказав у виступі перед Конгресом депутатів у четвер, повідомляє EFE, передає "Європейська правда".

Прем’єр Іспанії наголосив, що жодна установа не надала "переконливих доказів" того, що марокканські співробітники служби безпеки направляли групи мігрантів до кордону з Сеутою.

"Можу запевнити вас, що жодна урядова установа, ні дипломатична служба, ні Європейська комісія, ні будь-яка міжнародна організація не надали іспанському уряду вагомих доказів того, що Марокко спланувало або здійснило цей інцидент", – сказав Санчес.

Він запевнив, що якби іспанський уряд мав переконливі докази причетності Марокко до кризи, він діяв би "відповідно до цього, з усією рішучістю, як того вимагає ситуація".

"Цей уряд не боїться протистояти іншим іноземним державам, коли цього вимагає ситуація", – додав прем’єр-міністр.

Санчес підкреслив необхідність підтримувати добросусідські відносини з Рабатом. Він повідомив, що наразі переглядаються всі механізми координації та оповіщення, які уряд має з Марокко, щоб "створити додаткові гарантії".

Заяви Санчеса пролунали у відповідь на поліцейський звіт, який просочився в ЗМІ. У документі нібито стверджується, що Марокко відіграло безпосередню роль у раптовому прибутті 72 000 мігрантів минулого місяця до автономного іспанського міста в Північній Африці.

Прем’єр Іспанії стикається зі зростаючим політичним тиском через кризу в Сеуті. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій Іспанії в середу, щоб висловити протест проти дій уряду в цій ситуації.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня.

Уряд продовжує наполягати на такій послідовності подій, попри звіт Європейської служби зовнішніх справ, у якому зазначається, що російські мережі почали роздмухувати кризу вже після її виникнення.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті: Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.