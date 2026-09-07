В Іспанії суддя розслідує масовий наплив мігрантів до Сеути

Іспанська суддя розпочала офіційне розслідування щодо масового прибуття мігрантів до Сеути та наголосила, що цей інцидент, ймовірно, пов’язаний зі злочином проти територіальної цілісності країни.

Про це заявила суддя Національного суду Марія Тардон, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Тардон буде розслідувати можливі злочини проти миру або незалежності держави, правопорушення щодо іноземних громадян та випадки загибелі людей, які потонули під час переправи через море. У ході розслідування також буде перевірено можливу причетність злочинної організації.

"Ми маємо справу зі злочинними діями, які, як стверджується, були вчинені за кордоном і які серйозно порушили територіальну цілісність Іспанії. Ми маємо справу з процесом, який було сплановано та здійснено за координації значних гравців", – заявила суддя.

Зазначається, що це рішення ґрунтується на поліцейському звіті, який вказує на "активне керівництво" з боку марокканської влади під час перетину мігрантами кордону пішки або по воді.

Нагадаємо, поліція Марокко затримала щонайменше 111 людей, які намагалася незаконно проникнути до іспанського анклаву Сеута у суботу, 15 серпня.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до Сеути.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки