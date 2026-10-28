У Молдові розслідують причетність іноземних держав до нещодавньої кібератаки

Влада Молдови заявляє про ознаки того, що за нещодавньою масштабною кібератакою може стояти ширша кампанія за участю іноземних державних структур.

Про це 28 жовтня розповів прем’єр-міністр Василе Тофан на засіданні уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Тофан заявив, що компетентні служби розслідують можливу причетність іноземних держав до атаки.

"Наша країна зазнає масштабних і скоординованих кібератак. Мова йде не про окремий інцидент. У нас, до речі, є ознаки більш широкої кампанії за участю іноземних державних структур. Компетентні служби розслідують, зокрема, їхню причетність до нещодавнього інциденту. Мішенню атак стають не лише персональні дані громадян, а й цифрова інфраструктура держави", – сказав прем’єр.

За словами Тофана, з подібними загрозами стикається не лише Молдова.

"Достатньо поглянути на жовтень: 6 жовтня в Данії внаслідок кібератак у відкритому доступі опинилися дані приблизно 8,8 млн облікових записів – зареєстрованих осіб, зокрема померлих та іммігрантів", – повідомив прем’єр. Він також згадав про кіберінциденти у Франції та Південній Кореї.

Говорячи про ситуацію в Молдові, Тофан зазначив, що зловмисники скористалися вразливостями деяких державних цифрових сервісів. За його словами, виявити та використати ці вразливості вони могли за допомогою штучного інтелекту.

Прем’єр також заявив про необхідність створення національного центру кібербезпеки.

"Це не буде нова структура. Йдеться про підрозділ, який працюватиме у складі Агентства кібербезпеки. Агентство вже деякий час займається цим проєктом. Ми перебуваємо на завершальному етапі його реалізації, до завершення залишилося кілька місяців", – поділився глава уряду.

Крім того, за словами Тофана, Молдові необхідно запровадити постійний аудит цифрових систем та автоматизоване сканування вразливостей, зокрема з використанням штучного інтелекту.

"Зі штучним інтелектом можна боротися, лише використовуючи штучний інтелект і з нашого боку. Ми звернулися до закордонних партнерів за допомогою в отриманні доступу до моделей без обмежень, які недоступні широкій публіці", – зазначив прем’єр.

Повідомляли, що хакери викрали з урядових систем дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Василе Тофан після витоку з урядових систем даних приблизно 750 тисяч жителів заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.