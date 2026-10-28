В Молдове расследуют причастность иностранных государств к недавней кибератаке

Власти Молдовы заявляют о признаках того, что за недавней масштабной кибератакой может стоять более широкая кампания с участием иностранных государственных структур.

Об этом 28 октября сообщил премьер-министр Василе Тофан на заседании правительства, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Тофан заявил, что компетентные службы расследуют возможную причастность иностранных государств к атаке.

"Наша страна подвергается масштабным и скоординированным кибератакам. Речь идет не об отдельном инциденте. У нас, кстати, есть признаки более широкой кампании с участием иностранных государственных структур. Компетентные службы расследуют, в частности, их причастность к недавнему инциденту. Мишенью атак становятся не только персональные данные граждан, но и цифровая инфраструктура государства", – сказал премьер.

По словам Тофана, с подобными угрозами сталкивается не только Молдова.

"Мы не единственные, кто подвергается таким атакам. Достаточно взглянуть на октябрь: 6 октября в Дании в результате кибератак в открытом доступе оказались данные примерно 8,8 млн учетных записей – зарегистрированных лиц, в том числе умерших и иммигрантов", – сообщил премьер.

Он также упомянул о киберинцидентах во Франции и Южной Корее.

Говоря о ситуации в Молдове, Тофан отметил, что злоумышленники воспользовались уязвимостями некоторых государственных цифровых сервисов. По его словам, обнаружить и использовать эти уязвимости они могли с помощью искусственного интеллекта.

Премьер также заявил о необходимости создания национального центра кибербезопасности.

"Это не будет новая структура. Речь идет о подразделении, которое будет работать в составе Агентства кибербезопасности. Агентство уже некоторое время занимается этим проектом. Мы находимся на завершающем этапе его реализации, до завершения осталось несколько месяцев", – поделился глава правительства.

Кроме того, по словам Тофана, Молдове необходимо ввести постоянный аудит цифровых систем и автоматизированное сканирование уязвимостей, в частности с использованием искусственного интеллекта.

"С искусственным интеллектом можно бороться, только используя искусственный интеллект и с нашей стороны. Мы обратились к зарубежным партнерам за помощью в получении доступа к моделям без ограничений, которые недоступны широкой публике", – отметил премьер.

Сообщалось, что хакеры похитили из правительственных систем данные примерно 750 тысяч жителей Молдовы.

Василе Тофан после утечки из правительственных систем данных примерно 750 тысяч жителей заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту количества кибератак.