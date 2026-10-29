Конференція з відновлення України в Таллінні змістить фокус через посилені атаки РФ

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2027), яка відбудеться 28-29 січня у Таллінні, має бути зосереджена не так на відновленні, як на стійкості.

Про це йдеться у спільній заяві урядів України та Естонії, оприлюдненій на сайті естонського уряду, інформує "Європейська правда".

Конференція має стати платформою для мобілізації міжнародної підтримки України, вважають в урядах обох країн. Враховуючи обставини, міжнародні партнери мають зосередитися на забезпеченні стійкості України перед російськими атаками.

"Україна потребує якомога потужнішої підтримки з боку своїх міжнародних партнерів, скоординованих зусиль та оперативних рішень. Необхідні негайні ресурси для вирішення нагальних завдань: захисту енергетичного сектору, забезпечення функціонування економіки, підтримання зв’язку та функціонування транспортної та критичної інфраструктури", – йдеться у заяві.

В урядах Естонії та України очікують, що Конференція дасть конкретні рішення, чіткі фінансові зобов’язання та механізми допомоги, які можна буде задіяти вже цієї зими.

Міністерства економіки та закордонних справ обох країн призначені відповідальними за підготовку та вже отримали вказівку прискорити роботу для досягнення відчутних практичних результатів.

Нагадаємо, після завершення цьогорічної Конференції з відновлення, яка відбулася у польському Гданську, естафету організатора перейняла на себе Естонія.

А австрійська столиця Відень може стати наступним місцем проведення Конференції з відновлення України у 2028 році.