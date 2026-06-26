Наступна Конференція з відновлення України відбудеться в Естонії

Наступна Конференція з відновлення України відбудеться в столиці Естонії Таллінні у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило естонське Міністерство закордонних справ.

Після завершення цьогорічної Конференції з відновлення, яка відбулася у польському Гданську, естафету організатора перейняла на себе Естонія.

Глава естонського МЗС Маргус Тсахкна наголосив, що відбудова України є найбільшим економічним проєктом у Європі наступного десятиліття, який охоплює як відновлення інфраструктури, зруйнованої російською агресією, розвиток сильних та демократичних інституцій, так і тіснішу інтеграцію країни до Європейського Союзу.

"З 2022 року Естонія робить свій внесок у відбудову України через сотні проєктів. Десятки наших підприємств та організацій щодня сприяють відновленню України та зміцненню її стійкості. Проведення конференції в Естонії є знаком нашої відданості продовженню довгострокової підтримки України та просуванню цього стратегічного процесу на міжнародному рівні", – зазначив міністр.

Тсахкна додав, що метою Естонії є залучення до підготовки та організації конференції інших країн Балтії та Північної Європи (формат NB8).

"Формат співпраці NB8 дозволяє об’єднати знання, досвід та ресурси нашого регіону, щоб надати Україні ще ефективнішу підтримку та винести на обговорення спільні ініціативи, які допоможуть прискорити як процес відбудови, так і інтеграцію з Європою", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 25-26 червня у польському Гданську відбулася п’ята Конференція з відновлення України. Через нове загострення у польсько-українських відносинах президент Володимир Зеленський не поїхав на захід. Українську делегацію очолила прем’єрка Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті Конференції з питань відновлення України заявив, що майбутнє можна побудувати лише на правді, на взаємній повазі і на розумінні історії.

Про підсумки конференції у Гданську читайте у статті "Європейської правди": Відновлення без Зеленського. Де перемогла та що не отримала Україна на зустрічі у Гданську