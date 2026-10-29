Конференция по восстановлению Украины в Таллинне изменит фокус из-за усиления атак со стороны РФ
Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая состоится 28–29 января в Таллинне, должна быть сосредоточена не столько на восстановлении, сколько на устойчивости.
Об этом говорится в совместном заявлении правительств Украины и Эстонии, опубликованном на сайте эстонского правительства, сообщает "Европейская правда".
В заявлении отмечается, что Россия ежедневно наносит удары по экономике Украины, энергетическому сектору, сетям связи и критической инфраструктуре, а целью этих атак является подрыв устойчивости страны в преддверии зимы и на протяжении всего зимнего периода.
Учитывая обстоятельства, международные партнеры должны сосредоточиться на обеспечении устойчивости Украины перед российскими атаками, говорится в заявлении.
"Конференция URC 2027, которая состоится 28–29 января в Таллинне, должна стать платформой для мобилизации международной поддержки Украины в тот момент, когда она нужна больше всего. Учитывая текущие обстоятельства, основное внимание конференции будет сосредоточено не на восстановлении, а на устойчивости", – заявили правительства Украины и Эстонии.
Как отмечается, Украине необходимы немедленные ресурсы для решения неотложных задач: защиты энергетического сектора, обеспечения функционирования экономики, поддержания связи и функционирования транспортной и критической инфраструктуры.
В правительствах Эстонии и Украины ожидают, что Конференция принесет конкретные решения, четкие финансовые обязательства и механизмы помощи, которые можно будет задействовать уже этой зимой.
Министерства экономики и иностранных дел обеих стран назначены ответственными за подготовку и уже получили указание ускорить работу для достижения ощутимых практических результатов.
Напомним, после завершения нынешней Конференции по восстановлению, которая состоялась в польском Гданьске, эстафету организатора переняла Эстония.
А австрийская столица Вена может стать следующим местом проведения Конференции по восстановлению Украины в 2028 году.