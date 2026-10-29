Конференция по восстановлению Украины в Таллинне изменит фокус из-за усиления атак со стороны РФ

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая состоится 28–29 января в Таллинне, должна быть сосредоточена не столько на восстановлении, сколько на устойчивости.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств Украины и Эстонии, опубликованном на сайте эстонского правительства, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что Россия ежедневно наносит удары по экономике Украины, энергетическому сектору, сетям связи и критической инфраструктуре, а целью этих атак является подрыв устойчивости страны в преддверии зимы и на протяжении всего зимнего периода.

Учитывая обстоятельства, международные партнеры должны сосредоточиться на обеспечении устойчивости Украины перед российскими атаками, говорится в заявлении.

"Конференция URC 2027, которая состоится 28–29 января в Таллинне, должна стать платформой для мобилизации международной поддержки Украины в тот момент, когда она нужна больше всего. Учитывая текущие обстоятельства, основное внимание конференции будет сосредоточено не на восстановлении, а на устойчивости", – заявили правительства Украины и Эстонии.

Как отмечается, Украине необходимы немедленные ресурсы для решения неотложных задач: защиты энергетического сектора, обеспечения функционирования экономики, поддержания связи и функционирования транспортной и критической инфраструктуры.