Уряд Молдови хоче перебудувати в’язницю у центрі столиці на готель або офісний центр

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан вважає, що ділянку в центрі Кишинева, де наразі розташована в’язниця, варто продати та використати для проєктів, які принесуть дохід державі, наприклад: для будівництва готелю чи офісного центру.

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 28 жовтня, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

Мова йде про в’язницю №13, й Тофан вважає, що її слід перенести за межі столиці.

"Нехай там буде готель, офісна будівля – що завгодно, тільки не злочинці з усієї країни в найрозкішнішому місці", – сказав прем’єр Молдови.

Також він вважає, що будівництво нової пенітенціарної установи необхідно прискорити. У цьому контексті Тофан звернувся до міністра юстиції Владислава Кожухаря з проханням активізувати роботу над проєктом нової пенітенціарної установи, яка має замінити в’язницю №13.

"Ми намагаємося побудувати цю в’язницю вже давно – з 2013 року. По-перше, ув’язнених, навіть якщо вони злочинці, треба утримувати в більш-менш людських умовах. Зараз вони не завжди відповідають належному рівню. По-друге, у нас в’язниця розташована в самому центрі Кишинева: ми утримуємо ув’язнених на найдорожчій ділянці столиці", – сказав він.

Як зазначається, у 2011 році уряд Молдови ініціював переговори з Банком розвитку Ради Європи щодо фінансування проєкту будівництва нової пенітенціарної установи, яка замінить в’язницю №13 у Кишиневі.

За підсумками переговорів у червні 2013 року адміністративна рада банку затвердила проєкт, а парламент Молдови ратифікував рамкову кредитну угоду.

Зазначимо, у червні естонський парламент затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць, в рамках відповідної угоди зі Швецією.

А в вересні Естонія відмовилася прийняти 15 із 18 ув’язнених, яких Швеція запропонувала перевести для відбування покарання до Тартуської в’язниці.