Правительство Молдовы хочет перестроить тюрьму в центре столицы в отель или офисный центр

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан считает, что участок в центре Кишинёва, где в настоящее время расположена тюрьма, следует продать и использовать для проектов, которые принесут доход государству, например для строительства отеля или офисного центра.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 28 октября, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Речь идет о тюрьме №13, и Тофан считает, что её следует перенести за пределы столицы.

"Пусть там будет отель, офисное здание – что угодно, только не преступники со всей страны в самом роскошном месте", – сказал премьер Молдовы.

Также он считает, что строительство нового пенитенциарного учреждения необходимо ускорить. В этом контексте Тофан обратился к министру юстиции Владиславу Кожухарю с просьбой активизировать работу над проектом нового пенитенциарного учреждения, которое должно заменить тюрьму №13.

"Мы пытаемся построить эту тюрьму уже давно – с 2013 года. Во-первых, заключенных, даже если они преступники, нужно содержать в более-менее человеческих условиях. Сейчас они не всегда соответствуют надлежащему уровню. Во-вторых, у нас тюрьма расположена в самом центре Кишинева: мы содержаем заключенных на самом дорогом участке столицы", – сказал он.

Как отмечается, в 2011 году правительство Молдовы инициировало переговоры с Банком развития Совета Европы о финансировании проекта строительства нового пенитенциарного учреждения, которое заменит тюрьму № 13 в Кишиневе.

По итогам переговоров в июне 2013 года административный совет банка одобрил проект, а парламент Молдовы ратифицировал рамочное кредитное соглашение.

Отметим, что в июне эстонский парламент утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключённых в эстонские тюрьмы в рамках соответствующего соглашения со Швецией.

А в сентябре Эстония отказалась принять 15 из 18 заключённых, которых Швеция предложила перевести для отбывания наказания в Тартускую тюрьму.