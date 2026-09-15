Естонія відмовилась приймати групу в’язнів зі Швеції

Естонія відмовилася прийняти 15 із 18 ув’язнених, яких Швеція запропонувала перевести для відбування покарання до Тартуської в’язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами міністерки юстиції та цифрових справ Ліїзи Пакости, серед причин відмови були можливі зв’язки з організованою злочинністю.

Міністерка зазначила, що Естонія проводить перевірку кожного ув’язненого, запропонованого шведською стороною, і має право відмовитися від його прийому.

"З початкових 18 заявок ми відхилили аж 15", – сказала Пакоста.

Вона уточнила, що йшлося, зокрема, про осіб, засуджених за наркозлочини, щодо яких Естонія не могла виключити зв’язок з організованою злочинністю.

Пакоста визнала, що на початковому етапі співпраці між країнами виникло непорозуміння щодо того, яких саме ув’язнених Швеція може направляти до Естонії. За її словами, після першого випадку сторони уточнили порядок взаємодії, і співпраця стала відбуватися більш гладко.

Міністерка також повідомила, що шведські ув’язнені прибувають до Естонії повільніше, ніж передбачалося спочатку. Початковий прогноз передбачав, що до кінця року в Тартуській в’язниці перебуватимуть близько 200 в'язнів зі Швеції.

При цьому Пакоста наголосила, що інформація про конкретних ув’язнених не буде оприлюднюватися з міркувань безпеки.

За її словами, Естонія готова надавати детальнішу інформацію про злочини, за які засуджені шведські в'язні, після того, як їх кількість стане достатньо великою для формування узагальненого профілю.

Укладена цього року угода між країнами передбачає розміщення в Тартуській в’язниці до 600 ув’язнених зі Швеції. Витрати на їх утримання покриває шведська держава, яка платитиме Естонії від 31 до 61 млн євро на рік залежно від їх кількості.

Нагадаємо, у червні естонський парламент затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць, в рамках відповідної угоди зі Швецією.

Угода діє протягом п’яти років із можливістю її продовження ще на три роки.

В Естонії домовленість оцінюють суперечливо, у червні проти неї провели акцію протесту.

Естонія – серед країн ЄС із найнижчим рівнем злочинності, тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.