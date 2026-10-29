ЗМІ: Єврокомісія гальмує введення національних заборон соцмереж для дітей

Австрії та кільком іншим державам-членам ЄС заборонено вводити національні заборони на використання соціальних мереж дітьми.

Про це повідомив представник Єврокомісії німецькому агентству DPA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Відповідні національні законопроєкти будуть відкладені на один рік. До того часу діятиме так званий "період замороження".

Це рішення також можна розцінити як сигнал Німеччині та іншим країнам ЄС утриматися на цей час від розробки національних законів і натомість просувати пропозицію Європейської комісії щодо загальноєвропейського регулювання.

У вересні Брюссель запропонував обмежити доступ до соціальних мереж для осіб віком до 13 років, а створення особистих облікових записів на цих платформах – для осіб віком до 15 років на всій території ЄС.

Однак перш ніж запропоноване законодавство зможе бути впроваджене, держави-члени повинні дійти згоди на європейському рівні та провести переговори з Європейським парламентом. Це може зайняти місяці або навіть роки.

Представник Єврокомісії зазначив, що основна увага має бути зосереджена саме на цих переговорах. Він застеріг від фрагментації всередині ЄС, заявивши, що це ускладнить контроль за дотриманням законодавства, а онлайн-платформи не зможуть з цим впоратися.

Зокрема, рішення Європейської комісії спочатку стосувалося проєкту закону з Австрії, який би обмежив доступ до таких платформ, як Instagram, TikTok та Snapchat, для осіб віком від 14 років. Польща та Бельгія також подали свої пропозиції. Оскільки Європейська комісія забезпечує дотримання цифрових нормативних актів у межах ЄС щодо великих онлайн-платформ, держави-члени повинні повідомляти її про будь-які національні законодавчі пропозиції.

Німецький федеральний уряд уже узгодив основні положення щодо перехідних правил до набрання чинності відповідних загальноєвропейських обмежень щодо соціальних мереж. Федеральна міністерка у справах сім’ї Карін Прін заявила, що вони не збираються чекати. Відповідно, у Німеччині планується реформа Закону про захист молоді. Мета – ухвалити рішення уряду до кінця року. Потім знадобиться ще кілька місяців, перш ніж законодавство буде ухвалено Бундестагом та Бундесратом.

Однак Італія, Франція та Греція мають право запровадити свої заборони. За даними Брюсселя, вони подали свої національні пропозиції достатньо заздалегідь до появи пропозиції щодо загальноєвропейського регулювання. Греція стала першою державою-членом ЄС, яка оголосила, що з 1 січня 2027 року заборонить доступ до соціальних мереж дітям та підліткам віком до 15 років.