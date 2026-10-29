СМИ: Еврокомиссия тормозит введение национальных запретов на использование социальных сетей детьми

Австрии и нескольким другим странам-членам ЕС запрещено вводить национальные запреты на использование социальных сетей детьми.

Об этом представитель Еврокомиссии сообщил немецкому агентству DPA, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Соответствующие национальные законопроекты будут отложены на один год. До этого времени будет действовать так называемый "период замораживания".

Это решение также можно расценить как сигнал Германии и другим странам ЕС воздержаться на данный момент от разработки национальных законов и вместо этого продвигать предложение Европейской комиссии относительно общеевропейского регулирования.

В сентябре Брюссель предложил ограничить доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 13 лет, а создание личных учетных записей на этих платформах – для лиц в возрасте до 15 лет на всей территории ЕС.

Однако прежде чем предложенное законодательство сможет быть введено в действие, государства-члены должны прийти к соглашению на европейском уровне и провести переговоры с Европейским парламентом. Это может занять месяцы или даже годы.

Представитель Еврокомиссии отметил, что основное внимание должно быть сосредоточено именно на этих переговорах. Он предостерег от фрагментации внутри ЕС, заявив, что это затруднит контроль за соблюдением законодательства, а онлайн-платформы не смогут с этим справиться.

В частности, решение Европейской комиссии изначально касалось законопроекта из Австрии, который ограничил бы доступ к таким платформам, как Instagram, TikTok и Snapchat, для лиц в возрасте от 14 лет. Польша и Бельгия также представили свои предложения. Поскольку Европейская комиссия обеспечивает соблюдение цифровых нормативных актов в пределах ЕС в отношении крупных онлайн-платформ, государства-члены должны уведомлять её о любых национальных законодательных предложениях.

Немецкое федеральное правительство уже согласовало основные положения о переходных правилах до вступления в силу соответствующих общеевропейских ограничений в отношении социальных сетей. Федеральный министр по делам семьи Карин Прин заявила, что они не собираются ждать. Соответственно, в Германии планируется реформа Закона о защите молодежи. Цель – принять решение правительства до конца года. Затем понадобится еще несколько месяцев, прежде чем законодательство будет одобрено Бундестагом и Бундесратом.

Однако Италия, Франция и Греция имеют право ввести свои запреты. По данным Брюсселя, они представили свои национальные предложения достаточно заблаговременно до появления предложения относительно общеевропейского регулирования. Греция стала первым государством-членом ЕС, объявившим, что с 1 января 2027 года запретит доступ к социальным сетям детям и подросткам в возрасте до 15 лет.