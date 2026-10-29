США та Угорщина підписали угоди про співпрацю в енергетиці та боротьбі зі злочинністю

Державний секретар США Марко Рубіо та міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у четвер підписали два документи про співпрацю – у сфері розвитку регіональної інфраструктури для транспортування природного газу та нафти та в галузі правоохоронної діяльності.

Про це глава МЗС Угорщини повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".

Підписання угод між США та Угорщиною відбулося під час візиту угорської міністерки до Вашингтона у четвер.

Перший документ стосується енергетичної співпраці в рамках ініціативи Trump Peace Pipelines Framework, оголошеної американським урядом цієї весни. Її суть полягає в тому, щоб шляхом будівництва нових енергетичних об’єктів – зокрема газопроводів – забезпечити альтернативні маршрути енергопостачання для країн Балканського півострова та Центральної Європи, які досі значною мірою залежали від російських енергоносіїв.

"Угода про співпрацю Trump Peace Pipelines Framework дозволить нам зміцнити співробітництво у сфері розвитку регіональної інфраструктури для транспортування природного газу та нафти", – написала Орбан.

Інша угода спрямована на зміцнення співпраці США та Угорщини в галузі правоохоронної діяльності та обміну інформацією щодо злочинів, скоєних радикальними організаціями.

ЗМІ повідомляли, що Угорщина розглядає можливість заміни російської державної компанії "Росатом" як головного підрядника з розширення своєї атомної електростанції "Пакш" і почала шукати альтернативних постачальників послуг.

У серпні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником, згідно з якою російська державна атомна компанія "Росатом" має розширити потужності атомної енергетики Угорщини.

Проєкт "Пакш II" був схвалений угорським урядом улітку 2022 року.