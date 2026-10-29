США и Венгрия подписали соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики и борьбы с преступностью

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в четверг подписали два документа о сотрудничестве – в сфере развития региональной инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, а также в области правоохранительной деятельности.

Об этом глава МИД Венгрии сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

Подписание соглашений между США и Венгрией состоялось во время визита венгерского министра в Вашингтон в четверг.

Первый документ касается энергетического сотрудничества в рамках инициативы Trump Peace Pipelines Framework, объявленной американским правительством этой весной. Её суть заключается в том, чтобы путём строительства новых энергетических объектов – в частности, газопроводов – обеспечить альтернативные маршруты энергоснабжения для стран Балканского полуострова и Центральной Европы, которые до сих пор в значительной степени зависели от российских энергоносителей.

"Соглашение о сотрудничестве Trump Peace Pipelines Framework позволит нам укрепить сотрудничество в сфере развития региональной инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти", – написала Орбан.

Другое соглашение направлено на укрепление сотрудничества США и Венгрии в области правоохранительной деятельности и обмена информацией о преступлениях, совершенных радикальными организациями.

СМИ сообщали, что Венгрия рассматривает возможность замены российской государственной компании "Росатом" в качестве главного подрядчика по расширению своей атомной электростанции "Пакш" и начала искать альтернативных поставщиков услуг.

В августе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение соглашение, заключенное его предшественником, согласно которому российская государственная атомная компания "Росатом" должна расширить мощности атомной энергетики Венгрии.

Проект "Пакш II" был одобрен венгерским правительством летом 2022 года.