У Фінляндії фіксують рекордний рівень смертності від наркотиків

У Фінляндії кількість смертей від наркотиків минулого року досягла рекордного рівня.

Про це свідчать дані Статистичного центру Фінляндії, які наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із цими даними, у 2025 році у Фінляндії від наркотиків загинуло загалом 333 особи – це найвищий показник за всю історію спостережень.

Порівняно з 2024 роком кількість смертей зросла на 86 випадків. Таке зростання також виявилося рекордним.

За словами актуарія Статистичного центру Каті Таскінен, кількість смертей від наркотиків збільшилася в усіх вікових групах, але особливо сильно – серед наймолодших.

У віковій групі від 15 до 24 років від наркотиків загинуло 64 особи, що на 60% більше, ніж у 2024 році. Серед жертв – четверо неповнолітніх, які не досягли 18 років. Минулого року кожен п’ятий із померлих у віці 15–24 років загинув саме від наркотиків.

За даними Статистичного центру, серед молоді наркотики є значущою причиною смерті, оскільки смертність від інших причин у цьому віці є незначною.

Другий рік поспіль найбільшу кількість смертей зафіксовано у віковій групі 25–34 років: загалом 85 випадків, що на 12 більше, ніж у 2024-му. Рекордною виявилася й кількість смертей у віковій групі 35–44 років: 83 випадки, зростання склало 19 загиблих.

Частка жінок серед загиблих минулого року зросла надзвичайно різко. Від наркотиків померло 94 жінки – на 44 більше, ніж роком раніше. Це найвищий показник за всю історію статистичних спостережень.

Варто зазначити, що нещодавно у Румунії оголосили про викриття організованої злочинної групи, що у співпраці з албанськими наркоторговцями займалася транспортуванням великих обсягів наркотиків з Іспанії до інших європейських держав.

Про викриття подібної мережі заявили і в Іспанії.

У Греції викрили спробу контрабанди канабісу на 2 млн євро у вантажівці, що прямувала з Італії.