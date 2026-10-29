В Финляндии зафиксирован рекордный уровень смертности от наркотиков

В Финляндии количество смертей от наркотиков в прошлом году достигло рекордного уровня.

Об этом свидетельствуют данные Статистического центра Финляндии, которые приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Согласно этим данным, в 2025 году в Финляндии от наркотиков погибло в общей сложности 333 человека – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

По сравнению с 2024 годом число смертей выросло на 86 случаев. Такой рост также оказался рекордным.

По словам актуария Статистического центра Кати Таскинен, число смертей от наркотиков увеличилось во всех возрастных группах, но особенно сильно – среди самых молодых.

В возрастной группе от 15 до 24 лет от наркотиков погибло 64 человека, что на 60 % больше, чем в 2024 году. Среди жертв – четверо несовершеннолетних, не достигших 18 лет. В прошлом году каждый пятый из умерших в возрасте 15–24 лет погиб именно от наркотиков.

По данным Статистического центра, среди молодежи наркотики являются значимой причиной смерти, поскольку смертность от других причин в этом возрасте незначительна.

Второй год подряд наибольшее количество смертей зафиксировано в возрастной группе 25–34 лет: всего 85 случаев, что на 12 больше, чем в 2024 году. Рекордным оказалось и количество смертей в возрастной группе 35–44 лет: 83 случая, рост составил 19 погибших.

Доля женщин среди погибших в прошлом году выросла чрезвычайно резко. От наркотиков умерли 94 женщины – на 44 больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за всю историю статистических наблюдений.

Стоит отметить, что недавно в Румынии объявили о разоблачении организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась перевозкой крупных партий наркотиков из Испании в другие европейские страны.

О разоблачении подобной сети заявили и в Испании.

В Греции раскрыли попытку контрабанды каннабиса на 2 млн евро в грузовике, следовавшем из Италии.