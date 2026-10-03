Трамп відмовився від заборони експорту дизеля після рішення G7

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме заборону на експорт дизеля, адже Європа, як і США, зробить "великий внесок" у світові поставки пального.

Про це він сказав у п'ятницю, 2 жовтня, під час спілкування з журналістами, цитує Financial Times, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "не будуть вводити заборону на експорт". У цьому контексті він назвав зобов’язання Європи щодо вивільнення запасів дизельного палива "чудовою справою".

"У Європи є багато дизельного палива, і вона зробить значний внесок у світові запаси, так само як і ми. У нас буде багато нафти", – акцентував американський президент.

2 жовтня країни Групи семи погодились випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного палива з надзвичайних запасів під тиском адміністрації Дональда Трампа з метою стримування зростання цін на паливо.

Вони також підтвердили зобов’язання утримуватися від обмежень на експорт енергії та енергетичних продуктів між країнами "сімки" та закликали всіх виробників утримуватися від введення заборон, які можуть посилити напруженість на ринку.

Таке рішення було ухвалене після того, як США допустили можливість запровадження ​​заборони на експорт дизельного палива, якщо європейські країни не нададуть більше поставок.