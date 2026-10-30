Польща затримала росіянина, який фотографував потяги та залізничну інфраструктуру

У Польщі затримали громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідслужби.

Про це повідомила поліція Нижньосілезького воєводства, передає RMF24, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, 55-річного росіянина затримали співробітники поліції у місті Свідниця.

Поліція повідомила, що чоловіка затримали, коли він фотографував потяги, які проїжджали повз, а також залізничну інфраструктуру міста.

На пристроях росіянина правоохоронці виявили велику кількість файлів на подібну тематику, зокрема: фотодокументацію різних місцевостей та важливих транспортних об’єктів не лише на території Польщі.

Чоловіку висунули звинувачення у тому, що він здійснював діяльність на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Поліцейські вилучили електронне та фотообладнання, мобільні телефони, ноутбуки, портативні та зовнішні жорсткі диски великої місткості, а також кілька різних документів, що посвідчують особу.

Раніше співробітники Центрального слідчого управління поліції, Центрального управління з боротьби з кіберзлочинністю та Агентства внутрішньої безпеки Польщі ліквідували міжнародне злочинне угруповання, яке займалося банківськими шахрайствами. Серед 12 затриманих було двоє росіян.

У серпні співробітники поліції та Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали у Варшаві трьох росіян чеченського походження, у квартирі яких було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси.