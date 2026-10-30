Польша задержала россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру

В Польше задержали гражданина России, которого подозревают в деятельности в интересах иностранной разведслужбы.

Об этом сообщила полиция Нижнесилезского воеводства, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранительных органов, 55-летнего россиянина задержали сотрудники полиции в городе Свидница.

Полиция сообщила, что мужчину задержали, когда он фотографировал проезжающие мимо поезда, а также железнодорожную инфраструктуру города.

На устройствах россиянина правоохранители обнаружили большое количество файлов на подобную тематику, в частности: фотодокументацию различных местностей и важных транспортных объектов не только на территории Польши.

Мужчине предъявили обвинение в том, что он осуществлял деятельность в интересах иностранной разведки против Польши.

Полицейские изъяли электронное и фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, портативные и внешние жесткие диски большой емкости, а также несколько различных документов, удостоверяющих личность.

Ранее сотрудники Центрального следственного управления полиции, Центрального управления по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности Польши ликвидировали международную преступную группировку, занимавшуюся банковским мошенничеством. Среди 12 задержанных было двое россиян.

В августе сотрудники полиции и Агентства внутренней безопасности Польши задержали в Варшаве троих россиян чеченского происхождения, в квартире которых было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.