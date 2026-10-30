Під час катастрофи у Толедо поїзд рухався зі швидкістю 160 км/год попри дозволені 40

Іспанський поїзд, який врізався в інший поїзд, що стояв на місці, в результаті чого в середу у Толедо загинуло щонайменше 74 людини, рухався зі швидкістю щонайменше 160 км/год, як свідчить попередній звіт про аварію.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Аудіозапис розмов між диспетчерським центром та машиністами поїздів показав, як диспетчер дозволив поїзду Renfe продовжити рух зі звичайною швидкістю, що суперечило протоколу, згідно з яким у таких обставинах швидкість не повинна перевищувати 40 км/год.

Аудіозапис також показав, що диспетчер дозволив поїзду Renfe, на борту якого перебувало 379 пасажирів та семеро членів екіпажу, продовжити рух, хоча згідно з протоколом першим мав рухатися поїзд компанії Iryo, що йшов попереду та перевозив 147 пасажирів і п’ятьох членів екіпажу.

Наразі відповідні служби провели 49 розтинів і встановили особи п’яти загиблих – трьох жінок і двох чоловіків. Поки невідомо, скільки зі зниклих безвісти перебувають серед тіл, які ще належить ідентифікувати.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.