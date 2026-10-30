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Во время катастрофы в Толедо поезд двигался со скоростью 160 км/ч, хотя разрешены были 40

Новости — Пятница, 30 октября 2026, 11:50 — Ольга Романская

Испанский поезд, врезавшийся в другой поезд, стоявшей на месте, в результате чего в среду в Толедо погибло не менее 74 человек, двигался со скоростью не менее 160 км/ч, как следует из предварительного отчета об аварии.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Аудиозапись разговоров между диспетчерским центром и машинистами поездов показала, как диспетчер разрешил поезду Renfe продолжить движение с обычной скоростью, что противоречило протоколу, согласно которому в таких обстоятельствах скорость не должна превышать 40 км/ч.

Аудиозапись также показала, что диспетчер разрешил поезду Renfe, на борту которого находились 379 пассажиров и семь членов экипажа, продолжить движение, хотя согласно протоколу первым должен был двигаться поезд компании Iryo, который шел впереди и перевозил 147 пассажиров и пятерых членов экипажа.

На данный момент соответствующие службы провели 49 вскрытий и установили личности пяти погибших – трех женщин и двух мужчин. Пока неизвестно, сколько из пропавших без вести находятся среди тел, которые ещё предстоит идентифицировать.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной катастрофымогла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.

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Испания
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