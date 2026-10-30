ЄС анонсував створення у Латвії та Нідерландах перших центрів безпілотних технологій

Перші європейські центри безпілотних технологій будуть створені у 2027 році у Латвії та Нідерландах.

Про це на заході НАТО у Ризі оголосив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".

Домбровскіс говорив про проєкт DECODER – один з перших п’яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу, тобто масштабних спільних проєктів у сфері військових можливостей та промисловості, започаткованих у рамках Європейської програми оборонної промисловості.

DECODER допоможе європейським країнам створювати, розширювати та застосовувати безпілотні літальні апарати, а також системи й технології для протидії ворожим безпілотникам.

"Сьогодні я маю честь взяти участь в історичному оголошенні про створення перших двох пілотних європейських центрів безпілотних технологій, які будуть засновані у 2027 році", – сказав Домбровскіс.

За його словами, ці центри забезпечать умови, в яких можна буде розробляти, випробовувати та оцінювати нові військові концепції та технології наземних, морських і повітряних дронів у бойових умовах.

"Перший центр буде розташований тут, у Латвії, на військовому полігоні "Селонія", де також знаходиться один із інноваційних полігонів НАТО для дронів та технологій протидії дронам", – уточнив єврокомісар.

Його діяльність буде зосереджена на технологіях наземних і повітряних дронів та протидії дронам.

"Другий центр, розташований у Шевенінгені (Нідерланди), зосередиться на морських можливостях, безпеці морського дна, захисті портів та критичної підводної інфраструктури", – сказав Домбровскіс.

За його словами, обидва центри охоплюватимуть різні сфери, але матимуть спільну мету: прискорити розробку, випробування та впровадження ефективних рішень у сфері безпілотників та засобів протидії їм.

Єврокомісар наголосив, що у розробці дронів та систем протидії дронам Європа має одну значну перевагу: партнерство з Україною. А Україна є цінним учасником ініціативи DECODER.

"Ії важко здобутий бойовий досвід може допомогти нам прискорити інновації та зміцнити наші власні системи дронів. Саме тому ми створили Альянс ЄС-Україна з дронів", – зазначив Домбровскіс.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.

Нагадаємо, українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.