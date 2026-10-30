У Німеччині розглядають скорочення кількості поїздів з метою підвищення пунктуальності

Оператор німецької залізниці Deutsche Bahn вивчає, чи може скорочення кількості поїздів покращити пунктуальність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Компанія залучила незалежну групу експертів, щоб знайти шляхи вирішення поширеної проблеми із запізненням потягів.

"Цим дорученням ми хочемо сказати людям правду: з огляду на поточний стан колій, по них курсує занадто багато поїздів", – заявив Енак Ферлеманн, який входить до наглядової ради DB InfraGO – дочірньої компанії, що відповідає за залізничну мережу.

Ферлеманн оголосив, що тепер вони проаналізують поточну ситуацію та визначать пропускну здатність мережі. Вони нададуть пропозиції щодо того, як покращити пунктуальність за рахунок зменшення інтенсивності руху поїздів. "Одним із прикладів може бути те, що між Берліном і Гамбургом міжміський поїзд курсуватиме лише раз на годину замість кожних 30 хвилин, але зате поїзди будуть більш надійними".

Ферлеманн високо оцінив надійність залізниці як одну з її переваг. Однак він стверджує, що ця перевага була втрачена через перевантаження мережі. Він додав, що люди воліли б, щоб "курсувало менше поїздів, але ті, що курсують, – вчасно".

Нещодавно повідомлялося, що проблеми з пунктуальністю німецької залізниці триватимуть щонайменше до 2029 року.

Майже половина міжміських поїздів Deutsche Bahn у вересні приходили із запізненням.

У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.