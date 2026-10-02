У Німеччині майже половина міжміських поїздів запізнюються

У вересні майже половина міжміських поїздів головного залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn приходили із запізненням – головним чином через застарілість мережі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Лише 52,4% міжміських поїздів прибули вчасно, що є зниженням порівняно з 54,2% у серпні та третім найгіршим місячним показником цього року.

Deutsche Bahn пояснила це масштабними будівельними роботами та високою кількістю збоїв в інфраструктурі, особливо на міжміських маршрутах.

Наприклад, потяги ICE між Берліном і Вольфсбургом неодноразово змушені були знижувати швидкість через поганий стан колій.

Deutsche Bahn вважає потяги ICE або IC пунктуальними, якщо запізнення не перевищує шести хвилин. Скасовані поїзди до цього показника не враховуються.

Інший показник пунктуальності, який враховує скасування рейсів і вважає прибуття з запізненням менше ніж на 15 хвилин пунктуальним, у вересні становив 58,6 %.

Deutsche Bahn ставила собі за мету досягти цього року показника пунктуальності на міжміських маршрутах щонайменше 60%, але заявляє, що зараз ця мета, ймовірно, не буде досягнута.

У вересні Deutsche Bahn повідомила, що потребує більше часу для модернізації своєї залізничної мережі, ніж планувала.

У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.