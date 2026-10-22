Проблеми з пунктуальністю німецької залізниці триватимуть щонайменше до 2029 року

Пасажири залізниці в Німеччині навряд чи побачать суттєві покращення з пунктуальністю потягів у найближчі кілька років.

Про це сказав керівник дочірньої компанії з інфраструктури DB InfraGo Філіп Нагль в інтерв’ю Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Незважаючи на масштабні ремонтні роботи на залізничній мережі, поїзди далекого сполучення в Німеччині стають дедалі ненадійнішими. Нагль окреслив терміни покращення ситуації.

"Позитивний ефект буде відчутний, щойно ми завершимо найважливіші ремонтні роботи", – сказав він.

Однією з таких великих реконструкцій є модернізація лінії Гамбург – Ганновер, яка запланована на 2029 рік.

"Тоді будуть завершені основні маршрути. І тоді поїзди знову будуть більш пунктуальними всюди в Німеччині", – наголосив Нагль.

За словами Нагля, головною причиною того, що затримок потягів все ще багато, є застаріле технічне обладнання. Стрілочні переводи, контактна мережа та диспетчерські пункти наразі виходять з ладу швидше, ніж їх встигають ремонтувати.

"Кількість випадків затримок, пов’язаних із несправностями інфраструктурних об’єктів, у 2026 році зросла на 40%. Це пов’язано з великою кількістю об’єктів, що потребують реконструкції, які цього року зазнали особливих навантажень через дуже холодну зиму та дуже спекотне літо. Екстремальні температури пошкоджують інфраструктуру та перешкоджають швидкому проведенню ремонтів", – пояснив Нагль.

У вересні оператор Deutsche Bahn повідомив, що потребує більше часу для модернізації своєї залізничної мережі, ніж планувалось.

Майже половина міжміських поїздів Deutsche Bahn у вересні приходили із запізненням.

У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.