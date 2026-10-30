В Германии рассматривают возможность сокращения количества поездов с целью повышения пунктуальности

Оператор немецкой железной дороги Deutsche Bahn изучает, может ли сокращение количества поездов улучшить пунктуальность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Компания привлекла независимую группу экспертов, чтобы найти пути решения широко распространённой проблемы с опозданиями поездов.

"Этим поручением мы хотим сказать людям правду: учитывая текущее состояние путей, по ним курсирует слишком много поездов", – заявил Энак Ферлеманн, входящий в наблюдательный совет DB InfraGO – дочерней компании, отвечающей за железнодорожную сеть.

Ферлеманн объявил, что теперь они проанализируют текущую ситуацию и определят пропускную способность сети. Они представят предложения о том, как улучшить пунктуальность за счет снижения интенсивности движения поездов. "Одним из примеров может служить то, что между Берлином и Гамбургом междугородний поезд будет курсировать только раз в час вместо каждых 30 минут, но зато поезда будут более надежными".

Ферлеманн высоко оценил высокую надежность железной дороги как одно из ее преимуществ. Однако он утверждает, что это преимущество было утрачено из-за перегрузки сети. Он добавил, что люди предпочли бы, чтобы "курсировало меньше поездов, но те, что курсируют, – вовремя".

Недавно сообщалось, что проблемы с пунктуальностью немецкой железной дороги продлятся по крайней мере до 2029 года.

Почти половина междугородних поездов Deutsche Bahn в сентябре прибывали с опозданием.

В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов.