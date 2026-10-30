"Нам є чому повчитися в України": НАТО поглиблює співпрацю з Києвом у сфері інновацій

Програма НАТО з прискорення інновацій у сфері оборони для Північної Атлантики (DIANA) та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері спільної розробки та випробування технологій, а також для поглиблення співпраці між Україною та інноваційними екосистемами НАТО.

Про це йдеться на сайті НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Ця угода, підписана в штаб-квартирі НАТО 29 жовтня, є першою між програмою DIANA та партнером НАТО.

"Україна створила надзвичайну інноваційну екосистему, стикаючись із реаліями сучасного конфлікту, швидко випробовуючи, адаптуючи та вдосконалюючи технології в найскладніших умовах, спричинених загарбницькою війною Росії. DIANA пропонує налагоджений механізм, що поєднує інноваторів з експертними знаннями та інфраструктурою НАТО у сфері оборони та безпеки", – йдеться у повідомленні.

Меморандум допоможе українським інноваторам орієнтуватися у вимогах НАТО та вивчати можливості випробувань. Для НАТО тісніша співпраця може розширити коло інноваційних постачальників та технологій, що сприяють безпеці Альянсу.

"Цей меморандум про взаєморозуміння – це лише початок. Двері відчиняються. Тепер наше завдання – разом пройти крізь них. Нам є чому повчитися в України", – зазначила в.о. керуючого директора DIANA Джоті Хірані-Драйвер.

Раніше у Євросоюзі створили нову Програму гнучких та швидких інновацій у сфері оборони (AGILE), до участі в якій допускаються компанії з України.

А українська та нідерландська оборонні галузі розпочали роботу над спільним проєктом у галузі протиповітряної оборони.